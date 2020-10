Dłużnik skarbówki nie zatrudni cudzoziemca

Nie tylko od obywatelstwa obcokrajowca ze Wschodu zależy to, czy można mu powierzyć pracę w uproszczonym trybie.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że z polskiego rynku pracy zniknęła znaczna część pracowników z Ukrainy. Według raportu OTTO Work Force Central Europe z ostatniego badania Ukraińcy opuścili Polskę m.in. z powodu utraty pracy (39 proc. takich odpowiedzi) i niepewności, co przyniosą kolejne dni (36 proc.). Jednocześnie 70 proc. ankietowanych deklarowało, że chce wrócić do Polski najszybciej jak będzie to możliwe.