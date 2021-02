Do lipca 70 proc. dorosłych będzie zaszczepione

W Polsce podano już ponad 2 mln szczepionek. Czy i kiedy wrócimy do świata bez obostrzeń - analizuje główny ekonomista “Pulsu Biznesu”.

Liczba dawek szczepionek na COVID-19 podanych w Polsce przekroczyła w minionych dniach 5 proc. w relacji do wielkości populacji. Jest to zatem dobry moment, by przyjrzeć się danym na temat szczepień i zaktualizować oczekiwania dotyczące wpływu szczepień na aktywność społeczną i gospodarkę.