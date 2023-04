Dolar jest najsłabszy od roku

Osłabienie dolara wynika z rosnącego przekonania o końcu serii podwyżek stóp procentowych w USA w związku z kolejnymi oznakami słabnięcia inflacji oraz spodziewaną recesją amerykańskiej gospodarki w tym roku. Rynek pieniężny uwzględnia w cenach obniżki stóp procentowych w USA od lipca po tym jak w maju nastąpi ostatnia podwyżka w tym cyklu, o 25 pkt. bazowych.

fot. Bloomberg

Opublikowany w środę raport pokazał spadek inflacji cen detalicznych do 5 proc. w marcu, najniżej od maja 2021 roku. W czwartek poinformowano, że indeks cen produkcji sprzedanej spadł w marcu najmocniej od prawie trzech lat.

Rynek zareagował na dane spadkiem indeksu dolara, pokazującego zmianę jego wartości wobec koszyka sześciu głównych walut. W piątek rano indeks spadł do 100,78 i był najniższy od roku. Obecnie spada o 0,2 proc. do 100,84. Zmierza do zakończenia tygodnia spadkiem o ponad 1 proc., największym od stycznia.

Na osłabieniu korzysta euro, wzmacniane przez perspektywę dalszych podwyżek stóp Europejskiego Banku Centralnego. W piątek rano notowane było po 1,1075 USD i było najmocniejsze od roku. Najmocniejszy wobec dolara od 10 miesięcy jest także brytyjski funt, notowany w piątek rano po 1,2545 USD.

Złoty umacniał się w piątek rano o 0,2 proc. wobec dolara, za którego trzeba było płacić 4,1804 zł. Oznacza to najtańszego dolara od roku.