Drugi falstart spółki dla start-upów

Rządowi znowu udało się odwlec wejście w życie prostej spółki akcyjnej dedykowanej start-upom. Jej założenie będzie możliwe od 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z zapowiedziami „PB”, posłowie Zjednoczonej Prawicy odrzucili w Sejmie senackie poprawki do przepisów wdrażających prostą spółkę akcyjną (PSA). Stosunkiem głosów 232 „za” do 220 „przeciw”, koalicja rządząca zneutralizowała senackie poprawki, na mocy których nowa spółka miałaby zacząć funkcjonować od 1 marca 2021 r. Decyzja Sejmu oznacza, że będzie ona wdrażana od 1 lipca 2021 r.

Na przesunięciu po raz drugi daty startu nowej spółki zależało rządowi, ponieważ ciągle nie jest gotowy elektroniczny system do rejestracji PSA. Za odłożeniem do 1 lipca optował w Sejmie Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Początkowo sprawy nie poszły po myśli rządu, gdyż w sejmowej komisji ds. kodyfikacji poprawki senackie zostały utrzymane głosami posłów opozycji.

Co się odwlecze... Jak po grudzie idzie wdrażanie spółki przyjaznej start-upom. Sejm po raz kolejny zgodził się na opóźnienie jej wejścia w życie. Mateusz Włodarczyk/Forum

Branża start-upowa już wiele lat czeka na regulacje prawne nowego rodzaju spółki Prace rozpoczęto jeszcze za rządów PO-PSL). Za rządu PiS projekt resortu rozwoju (pod kierownictwem Jadwigi Emilewicz) wyznaczył termin wejścia w życie PSA na 1 marca 2020 r. Ustawa z tym terminem została uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta. Szybko jednak się okazało, że trzeba termin opóźnić i przesunięto go o rok – do 1 marca 2021 r. Pod koniec ubiegłego roku rząd doszedł do wniosku, że system elektroniczny niestety jeszcze nie jest gotowy i wypuścił nowelizację przepisów zakładającą opóźnienie o 4 miesiące, do 1 lipca 2021 r. Sejm to uchwalił. Schody zaczęły się izbie wyższej parlamentu. Senacki legislator wytknął Sejmowi, że tryb uchwalenia był niezgodny z konstytucją ponieważ przepisy o nowej dacie zostały dołączone do zupełnie innego projektu ustawy i to dopiero na etapie drugiego czytania (konstytucja nakazuje aby projekt ustawy przeszedł całą procedurę trzech czytań). Senat uznał opinie legislatora i przegłosował poprawki wykreślające sporne regulacje. Sejm jednak stanowisko Senatu odrzucił.

Prosta spółka akcyjna ma być prostym i tanim wehikułem prawnym, dogodnym przede wszystkim dla zakładających i prowadzących innowacyjne biznesy obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym, czyli przede wszystkim dla start-upów. Jednak spółkę taką będzie mógł założyć każdy chętny przedsiębiorca. Jej elastyczność ma wynika m. in. z tego, że będzie można do niej wnosić np. pracę, usługi czy know-how. Kapitał zakładowy może wynieść tylko 1 zł.

Krytycy PSA ostrzegali, że jej prostota może być wykorzystywana do wyprowadzania pieniędzy i krzywdzenia wierzycieli. Rząd zapewniał, że takiego zagrożenia nie ma.