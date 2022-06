Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Niższa izba rosyjskiego parlamentu przegłosowała we wtorek w pierwszym czytaniu ustawę znoszącą odpowiedzialność prawną za import równoległy dóbr i własności intelektualnej, informuje Reuters.

Import równoległy to sprowadzanie z zagranicy oryginalnych dóbr oraz własności intelektualnej bez zgody właściciela praw do nich. Rosyjskie władze zalegalizowały go pod koniec marca w związku z nałożeniem na kraj sankcji za napaść na Ukrainę.