Duże odbicie na Wall Street

Wszystkie główne amerykańskie wzrosły w czwartek o ponad 1 proc. Inwestorzy wydawali się być usatysfakcjonowani środowym stanowiskiem Rezerwy Federalnej w sprawie zmniejszania stymulacji i podwyżek stóp procentowych. Odbiciu nie zaszkodziły niezbyt optymistyczne odczyty indeksów PMI dla usług i przemysłu.

Dow Jones wzrósł o 1,48 proc. do 34,764.82 pkt, S&P 500 o 1,21 proc. do 4,448.96 pkt, a Nasdaq Composite o 1,04 proc. do 15,052.24 pkt. Indeksom udało się wymazać niemal wszystkie straty z tego tygodnia.

Zwyżkowało 10 z 11 sektorów S&P 500. Najmocniej wzrosły energia (+3,54 proc.) i finanse (+2,56 proc.), zaś zniżkowały usługi komunalne (-0,54 proc.). Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 12 punktów bazowych do 1,42 proc. Fed zasygnalizował w środę, że podwyżka stóp może nastąpić trochę wcześniej niż było to oczekiwane. FOMC zasygnalizował również, że zacznie redukować program skupu obligacji. Te informacje zostały przyjęte przez inwestorów umiarkowanie pozytywnie. Z Chin napłynęły także uspokajające wieści na temat sytuacji stojącego na krawędzi upadku chińskie dewelopera Evergrande. Spółka oświadczyła, że ​​będzie spłacać odsetki posiadaczom jej obligacji. Dobry wpływ na rynek miały podwyższone prognozy Salesforce.com i Accenture. Akcje tych spółek wzrosły odpowiednio o 7,21 proc. i 2,49 proc. Sesję do udanych mogą zaliczyć technologiczne blue chipy. Drożały akcje takich firm jak Adobe (+0,76 proc.), Amazon (+1,06 proc.), Apple (+0,67 proc.), Facebook (+0,80 proc.), Intel (+0,99 proc.), Microsoft (+0,33 proc.), Netflix (+0,44 proc.), Nvidia (+2,47 proc.), Tesla (+0,23 proc.) i Twitter (+3,80 proc.). Na plusie były także banki - Bank of America (+3,86 proc.), Citigroup (+3,87 proc.), Goldman Sachs (+1,66 proc.), JPMorgan (+3,38 proc.) i Wells Fargo (+1,53 proc.). Dobrych nastojów nie zdołały popsuć słabe wstępne odczyty wrześniowego indeksu PMI dla sektora przemysłu i usług, który spadł do najniższego poziomu od września 2020 roku. Złoto odnotowało w czwartek najgorszy wynik zamknięcia od sześciu tygodni. Staniało o 1,6 proc. do 1749,80 USD za uncję. Odwrotna tendencja była widoczna na rynku ropy. Kontrakty terminowe na ropę WTI z dostawą w listopadzie zdrożały o 1,07 USD (1,5 proc.) do 73,30 USD za baryłkę. Według danych FactSet, to najwyższe rozliczenie od 30 lipca. Ropa Brent zdrożała z kolei o 1,06 USD do 77,25 USD za baryłkę. To najwyższa cena od października 2018 roku. S&P 500 odnotował 26 nowych 52-tygodniowych maksimów i trzy nowe minima, zaś Nasdaq Composite 93 nowe maksima i 44 nowe minima.