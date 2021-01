Podtrzymujemy deklaracje, że obecne dostawy szczepionek pozwolą nam na zaszczepienie ok. 3 mln Polaków do końca I kwartału - powiedział w czwartek w Sejmie szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że ta liczba może się zwiększyć, jeśli do Polski trafią szczepionki innych firm.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk mówił w Sejmie na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień.

"Podtrzymujemy deklarację, że obecne dostawy szczepionek pozwolą nam na zaszczepienie ok. 3 mln Polaków do końca pierwszego kwartału, natomiast, jeżeli w międzyczasie, czyli w najbliższych tygodniach, zostaną zarejestrowane nowe szczepionki i one zostaną dostarczone w ramach umowy unijnej do Polski, no to oczywiście przyspieszymy już teraz tempo szczepień i tych osób będzie więcej" - powiedział Dworczyk. Przypomniał, że rząd przyjął w grudniu Narodowy Program Szczepień. Jak mówił, był on szeroko konsultowany. W jego ocenie ważne jest to, że wiele środowisk z różnych stron "barykady politycznej" popularyzuje ideę szczepień przeciwko COVID-19. Dodał, że odsetek osób chcących się zaszczepić rośnie i sięga ponad 60 proc. "Teraz przygotowujemy się do szczepienia grupy pierwszej, czyli szczepienia populacyjnego seniorów. (...) Jutro rozpoczną się zapisy seniorów powyżej 70. roku życia natomiast w poniedziałek 25 (stycznia - PAP) ruszą szczepienia populacyjne" - wyjaśnił.