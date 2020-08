Przepisy tarczy 4.0 poprawią płynność finansową firm

W tarczy antykryzysowej 4.0 jest wiele przepisów, których celem jest poprawa płynności finansowej firm - wskazują eksperci firmy doradczej KMPG. To np. dopłaty do oprocentowania kredytów czy zwolnienie do końca roku z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych.