E-petrol: benzyna rekordowo droga

Benzyna rekordowo droga - poinformowali w piątek analitycy e-petrol. BM Reflex wskazał, że najniższy średni poziom cen benzyny bezołowiowej odnotowano w województwie dolnośląskim (5,24 zł/l), najwięcej - średnio 5,34 zł/l - płacą kierowcy z Podkarpacia.

Jak podał e-petrol w cotygodniowym komentarzu, "ceny paliw na stacjach znowu ruszyły do góry". "Szczególnie mocno odczuwają to kierowcy tankujący benzynę, bo 95-oktanowa odmiana tego paliwa jest najdroższa od blisko 5 lat. Nadzieję na poprawę sytuacji na rynku paliw daje notowany w ostatnich dniach spadek cen ropy naftowej, ale najbliższe dni przyniosą jeszcze kontynuację podwyżek na stacjach" - czytamy.



"Na spadek detalicznych cen benzyny bezołowiowej 95 czekamy już od lutego tego roku i na razie nic nie wskazuje na to, że tankowanie tego paliwa może być w najbliższym czasie tańsze" - wskazuje e-petrol. Dodaje, że aktualne poziomy notowań tego paliwa na rynku hurtowym sugerują ceny w detalu zbliżone do poziomu 5,30 zł/l.



Jak podał w analizie BM Reflex, "w skali tygodnia odnotowaliśmy spadek cen benzyn w hurcie o ok. 4gr/l, a oleju napędowego o ok.10-12 gr/l". "Niestety szansa na spadek cen na stacjach jest niewielka, gdyż obniżki te skompensują wcześniejszy wzrost cen. W przypadku utrzymania się tendencji spadkowej będzie szansa na niższe ceny na stacjach w kolejnym tygodniu" - dodano.



BM Reflex wskazał ponadto, że najniższy poziom cen benzyny bezołowiowej zanotowano w województwie dolnośląskim (5,24 zł/l), podczas gdy kierowcy z podkarpacia muszą płacić za to paliwo średnio o ok. 10 gr/l więcej. Ceny oleju napędowego najniższe są w województwach: dolnośląskim i zachodniopomorskim (5,18 zł/l), a najwyższe w województwach: małopolskim i warmińsko-mazurskim ( średnio: 5,22 zł/l). Autogaz najtańszy jest z kolei w województwach: dolnośląskim i łódzkim (2,21 zł/l), a najdroższy na Mazowszu (2,33 zł/l).



Zgodnie z prognozą e-petrol.pl, przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na ostatni tydzień maja oscylują w granicach 5,24zł - 5,34 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, dla diesla od 5,15 do 5,26 zł/l oraz od 2,21 do 2,27 zł/l dla autogazu.