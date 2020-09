EBC nie ma wysoko zawieszonej poprzeczki

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się blisko 3-procentowym odbiciem technologicznego Nasdaqa, po tym jak we wtorek stracił on ponad 4%. S&P500 odrobił 2% wracając do okolic 3400 pkt. Niemiecki Dax zaliczył w dniu wczorajszym zwyżki w podobnej skali, niemniej jednak wystarczyło mu to do wyjścia na tygodniowe maksima.

Na początku czwartkowych godzin handlu notowania znajdują się w okolicach 13200 pkt. i niewiele brakowało im do wybicia się na nowe popandemiczne szczyty. Potencjalny impuls to tego może pojawić się w dniu dzisiejszym ze strony EBC, jeśli Rada Prezesów zdecydowałaby się mocniej uderzyć w gołębie tony, chcąc zapewnić gospodarcze jak najbardziej akomodacyjne warunki do odbudowy gospodarczej po największym zagrożeniu związanym z pandemią. EBC przedstawi dziś najnowsze projekcje makroekonomiczne ale Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu będzie zapewne mocno podkreślać, że dalsze perspektywy gospodarcze uzależnione będą wyłącznie od rozwoju sytuacji związanej z pandemią. Elementem zaskoczenia może być też potencjalny komentarz dotyczący ostatnich wzrostów notowań wspólnej waluty. Nie należy zapominać jednak, że dla ogólnego sentymentu w dalszym ciągu kluczowe będzie podejście inwestorów do spółek technologicznych.



Na rynku walutowym kurs EURUSD wraca powyżej 1.18 w oczekiwaniu na najnowsze prognozy EBC. Pojawiły się bowiem przecieki, że poszczególni członkowie Rady Prezesów są coraz mocniej przekonaniu o poprawiających się perspektywach gospodarczych, co ma znaleźć odzwierciedlenie w najnowszych projekcjach makroekonomicznych. Potencjalnie zmniejszałoby to przestrzeń do dalszej stymulacji monetarnej. Przecieki te umocniły notowania wspólnej waluty. Jak na razie ryzyka w dół dla perspektyw wzrostu gospodarczego podkreślane w poprzedniej rundzie prognostycznej nie zmaterializowały się. Czerwcowa projekcja zakładała spadek PKB w 2020 roku o 8.7%. Jeśli te odczyty znacząco się poprawią, za sprawą mniejszego spadku konsumpcji prywatnej notowania euro mogą zyskać na wartości. Uwzględniając fakt, że notowania wspólnej waluty pozostają blisko 2-letnich maksimów, EBC zapewne nie będzie chciał doprowadzić do dalszych ich wzrostów. Na rynku surowcowym wczorajsze odbicie notowań ropy było raczej skromne, a baryłka WTI wciąż pozostaje w okolicach 37 USD. Obecnie kluczowe wydają się być perspektywy popytu, a dzisiejsze dane Departamentu Energii USA, publikowane w czwartek ze względu na poniedziałkowe święto w USA, nie powinny wiele namieszać na rynku czarnego złota.