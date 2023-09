EBC prze do przodu z podwyżkami stóp. Czy to błąd?

Dopiero co toczyliśmy dyskusję o tym, czy Narodowy Bank Polski popełnia błąd, obniżając mocno stopy procentowe, a już lustrzana dyskusja zaczyna się w strefie euro. Europejski Bank Centralny podniósł znowu stopy procentowe, mimo że jego prognozy pokazują spadek inflacji do celu, a bieżące dane sugerują osuwanie się gospodarki w stagnację lub recesję. Różnica między Polską a strefą euro pokazuje odmienne podejście do problemu inflacji.

