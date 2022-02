Ebury: RPP podniesie stopy procentowe o 75 pkt. bazowych

Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o 75 pkt. bazowych – wynika z poniedziałkowego komentarza firmy Ebury.

„Zakładamy, że Rada Polityki Pieniężnej we wtorek po raz kolejny podniesie stopy procentowe. Konsensus spodziewa się wzrostu o 50 pb., czyli takiej samej skali, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Oczekiwania te nie są nieracjonalne, my jednak zakładamy, że decydenci zdecydują się na nieco większą podwyżkę, o 75 pb., co doprowadziłoby do wzrostu stopy referencyjnej do 3 proc.” – stwierdzono w poniedziałkowym komentarzu firmy Ebury na temat posiedzenia RPP.