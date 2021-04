Egipski sąd zgodził się na przejęcie kontenerowca Ever Given

Na wniosek operatora Kanału Sueskiego sąd w Egipcie wydał zgodę na zajęcia kontenerowca Ever Given, który w marcu blokował przez tydzień jeden z najważniejszych na świecie morskich szlaków handlowych.

Zarząd Kanału Sueskiego (SCA) domaga się odszkodowania wysokości 900 mln USD za zablokowanie drogi wodnej, które do dziś odczuwalne jest w transporcie morskim i wymusza na armatorach zmiany ruchu statków. Aby zabezpieczyć to roszczenie wystąpił do sądu o zgodę na zajęcie kontenerowca. Sąd w miejscowości Ismailia wydał ją, doniosły lokalne media. SCA tłumaczy, że pieniądze z odszkodowania potrzebne mu są na pokrycie strat wynikających z utraty opłat za korzystanie z Kanału Sueskiego, ale także na pokrycie kosztów naprawy jego uszkodzeń oraz prac towarzyszących uwalnianiu olbrzymiego kontenerowca.