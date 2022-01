Ekspertis Budownictwo spełnia oczekiwania inwestorów

Firma Ekspertis Budownictwo została założona w 2016 r. Jej fundamentem były doświadczenia firmy Ekspertis, działającej od 2005 r. w zakresie projektowania, ekspertyz i technologii budowlanych oraz realizacji inwestycji.

Ekspertis Budownictwo oferuje dziś pełen zakres usług w obszarze budownictwa ogólnego.

– Korzystamy z bogatych doświadczeń wypracowanych we własnym biurze projektowym i laboratorium budowlanym. Dzięki temu możemy proponować optymalne rozwiązania, dopasowane do konkretnych potrzeb. Zajmujemy się nie tylko usługami projektowania, lecz również kompleksową realizacją inwestycji, a także generalnym wykonawstwem oraz wsparciem dla firm budowlanych. Przyjmując funkcję generalnego wykonawcy, dążymy do zapewnienia inwestorowi najwyższego poziomu komfortu. Ze starannością i precyzją dobieramy detale, które mają wpływ na tempo realizacji budowy i jakość przyszłego użytkowania obiektu – tłumaczy Michał Pikos, członek zarządu Ekspertis Budownictwo.

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji dotychczasowych inwestycji pomagają nam sprawnie odpowiadać na wymagania każdego inwestora – podkreśla Michał Pikos, członek zarządu Ekspertis Budownictwo.

Z myślą o najbardziej wymagających inwestorach firma oferuje możliwość realizacji kompleksowej współpracy w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Model ten zakłada odpowiedzialność generalnego wykonawcy za realizację wszystkich procesów związanych z nową inwestycją – począwszy od wizji i koncepcji architektonicznej, przez opracowanie dokumentacji projektowej, po wykonawstwo na wszystkich etapach inwestycyjno-budowlanych.

– Dzięki pracy w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” możemy wyeliminować nieścisłości powszechnie pojawiające się na styku projektów architektonicznych i wykonawczych. Proces realizacji inwestycji jest wówczas szybszy, czas do odbioru krótszy, a alokacja budżetu wyjątkowo efektywna i precyzyjna – tłumaczy Michał Pikos.

Przyjmując funkcję generalnego wykonawcy, firma pozostaje w bieżącym kontakcie z inwestorem. Ze względu na kosztowność procesu inwestycyjnego w budownictwie poświęca szczególną uwagę optymalizacji podejmowanych rozwiązań projektowych i wydatkowania środków z budżetu. Podejmuje koordynację wszystkich prac budowlanych zleconych przez inwestora aż po oddanie obiektu do użytku.