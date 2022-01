Elis Textile Service: gigant nagrodzony

Ponad 25 lat temu w Polsce rozpoczęła działalność firma Berendsen Textile Service. Cztery lata temu Berendsen połączył się z francuską marką Elis, tworząc największą na rynku europejskim firmę z branży wynajmu i serwisu tekstyliów. Niedawno firma stała się laureatem programu Symbol 2021.

W Polsce firma rozpoczęła działalność od oferty wynajmu i serwisu mat wejściowych i odzieży roboczej. Z czasem Elis Textile Service rozszerzyła działalność na cały kraj oraz dodatkowe usługi: odzieży do cleanroomu, urządzeń higieny do toalet, mopów i czyściw przemysłowych.

Dla wielu branż

– Nasza oferta to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby klientów, w które staramy się wsłuchiwać. Dzięki temu lepiej dbamy o najwyższą jakość usług i produktów oraz o to, aby trafiły one do klientów na czas – mówi Włodzimierz Kwiatkowski, dyrektor generalny Elis Textile Service.

Marka Elis dziś jest niekwestionowanym liderem branży wynajmu i serwisu tekstyliów w Polsce. Świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw z wielu branż. Wyróżnia ją kompleksowy proces serwisu oferowanych produktów, na który składa się między innymi analiza potrzeb i doradztwo ze strony konsultantów firmy, dobór właściwego wyposażenia, dobór rozmiarów odzieży do indywidualnych wymiarów pracowników (w przypadku wyboru odzieży Elis), zakup i magazynowanie asortymentu dla klienta. Proces prania wynajmowanej odzieży jest proekologiczny. Stale odbywają się kontrole jakości, a sprzęt dostarczany do klienta jest serwisowany pod wskazanym przez niego adresem.

– Chcemy wspierać naszych kontrahentów w ich codziennych wyzwaniach. W świecie, który jest dziś bardziej skomplikowany niż kiedykolwiek, staramy się być wiarygodnym partnerem, dającym siłę i inspirację do osiągania sukcesu. W Elis naprawdę wierzymy, że pełna troska i zaangażowanie są podstawą do realizacji naszej misji – mówi Włodzimierz Kwiatkowski.

Aby temu sprostać, Elis nieustannie inwestuje w swoją infrastrukturę, w budowę nowych zakładów, w rozszerzenie oferty i doskonalenie serwisu. Bardzo istotne dla zarządu jest wprowadzanie innowacji. To między innymi dzięki nim Elis zdobywa przewagę nad konkurencją.

Dla ludzi i planety

– Inwestujemy w usprawnienia zarówno z zakresu poszerzenia portfela produktów, jak i rozwiązań związanych z ich serwisem. Posiadamy na przykład szereg bezdotykowych rozwiązań, dzięki czemu użytkownicy mogą czuć się jeszcze bezpieczniej. Mogę tu wymienić choćby Elis Safe Station — bezdotykową stację do pomiaru temperatury, połączoną z dozownikiem płynu do dezynfekcji rąk, bezdotykowe dozowniki mydła czy podajniki ręczników. W odpowiedzi na potrzeby klientów zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy urządzenia skanujące Elis Smart Gate oraz Elis Smart Collect, podnoszące poziom kontroli wynajmowanych produktów w przedsiębiorstwach. Dzięki technologii NFC również nasze dostawy można zatwierdzać bezdotykowo, za pomocą specjalnej karty lub naklejki – wymienia Włodzimierz Kwiatkowski.

Innowacyjne działania oznaczają dla firmy również troskę o przyszłość planety. Już teraz część produktów w portfolio marki pochodzi z recyklingu, jak choćby np. mata Micromix wytwarzana ze zużytych sieci rybackich. Do 2025 roku marka planuje wdrożyć ekologiczne produkty z recyklingu we wszystkich liniach biznesowych. Za wszystkie te innowacje Elis Textile Service otrzymała prestiżową, ogólnopolską nagrodę Symbol Innowacji 2021, przeznaczoną dla tych firm, które wyróżnia na rynku kreatywność, duża motywacja do działania oraz innowacyjność. O firmie Elis już jest głośno. Wiele wskazuje na to, że pozostanie w czołówce branżowej na długie lata.

Grażyna Herich