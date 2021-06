Emanuel: reditt-mania i inflacja mogą spowodować spadki latem

Julian Emanuel, strateg globalnej firmy inwestycyjnej BTIG ostrzega, że trwająca mania spekulacyjna spółek memowych oraz obawy dotyczące wzrostu inflacji to recepta na przecenę na rynkach akcji latem tego roku.

Emanuel zwraca uwagę, że sytuacja przypomina tą z końca stycznia. Wówczas także spekulowano na całego spółkami memowymi, a kilka tygodni później nastąpiły spadki na rynkach akcji. Tym razem przecena może być mocniejsza, ostrzega strateg rynku akcji i derywatów z BTIG, bo dodatkowo na rynek wpływać będą obawy dotyczące rosnącej inflacji. Szczególnie ważne może okazać się bazowe PCE, czyli bazowy wskaźnik cen konsumpcji, śledzony uważnie przez Fed. W kwietniu wynosił 3,1 proc. i okazał się wyższy niż oczekiwano.

- Za każdym razem kiedy przekracza 2 proc., średni miesięczny zwrot S&P500 dla tego okresu wynosi minus 1,6 proc. – powiedział Emanuel w CNBC. – Kiedy połączy się to z faktem, że mieliśmy najniższy niedźwiedzi odczyt wskaźnika nastrojów w ubiegłym tygodniu, nie widziany od początku 2018 roku, tuż przed epizodem przeceny, to jest to recepta na cofnięcie się rynku w najbliższym czasie – dodał.

fot. Bloomberg

Jego zdaniem, jest możliwe, że S&P500 może zejść latem nawet w pobliże 3770 pkt. W poniedziałek na zamknięciu wynosił 4226,52 pkt. Emanuel widzi jednak indeks na koniec roku znów na poziomie 4000 pkt. W jego ocenie, rynek byka będzie nadal trwał przynajmniej do połowy przyszłego roku. Dlatego nie zaleca sprzedaży akcji.

- Będziemy szukać możliwości dokupienia na spadkach w naszych podstawowych obszarach przeważania, czyli energii i finansach – powiedział.