Brazylijski producent samolotów odnotował swój pierwszy kwartalny zysk w ciągu trzech lat, ponieważ skorzystał z częściowego ożywienia w podróżach, pisze Reuters.

Embraer osiągnął w drugim kwartale roku zysk netto w wysokości 212,8 mln reali (40,5 mln USD). Rok wcześniej była to strata wynosząca 1,071 mld reali. Producent samolotów dodał, że w okresie od kwietnia do czerwca jego przychody wzrosły rok do roku ponad dwukrotnie do ​​5,922 mld USD.