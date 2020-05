Empik udostępnił w ostatnich dniach serwis streamingu muzyki Empik Music

Partnerem technologicznym projektu był Euvic, jedna z największych polskich firm IT. Podkreśla, że z powodu pandemii projekt w znacznej mierze był realizowany w trybie pracy zdalnej. Stworzona we współpracy z Euvic aplikacja Empik Music oferuje dostęp do katalogu milionów utworów muzycznych z Polski i całego świata.