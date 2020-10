Estoński CIT tylko dla wybranych

Sejm zaczyna prace nad ryczałtem dla spółek z o.o. i akcyjnych. Według biznesu i doradców warunki korzystania z niego nie będą łatwe do spełnienia

Ministerstwo Finansów (MF) nie zwleka z pracami nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które mają wejść w życie od przyszłego roku. Pomysł wprowadzenia tak zwanego estońskiego CIT już wpisano do kalendarza prac sejmowych. Pierwsze czytanie odpowiednich zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przewidziano na posiedzeniu zaplanowanym na ten tydzień. Trzeba od razu zaznaczyć, że przekazana do Sejmu wersja projektu różni się od pierwotnej, o której pisaliśmy w „Pulsie Biznesu”. To rezultat m.in. konsultacji z biznesem.