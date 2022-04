EUR/PLN może atakować poziom 4,60

Słabszy dolar oraz utrzymujące się oczekiwania na kolejne podwyżki stóp mogą w tym tygodniu pchnąć EUR/PLN w kierunku 4,60 - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem ten tydzień na krajowym długu powinien być spokojniejszy, jednak możliwe są dalsze wzrosty rentowności.

"W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem dla rynku walutowego będzie posiedzenie EBC. Nastawiamy się na bardziej jastrzębi przekaz, co wpisze się w to, co czytaliśmy już w +minutkach+. Jeśli takie informacje rzeczywiście usłyszymy, to byłby to argument za tym, aby EUR/USD dalej nie spadał. W ostatnim czasie ruch w dół na EUR/USD był duży, a taki przekaz ze strony EBC powinien wystarczyć, aby kurs tej pary utrzymać o okolicach 1,08 lub nieco powyżej" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.