Euronext obwinia za awarię komponent zewnętrzny

Euronext, operator kilku dużych platform giełdowych poinformował we wtorek, że awarie które doprowadziły do wstrzymania handlu dzień wcześniej spowodowane były „błędem" w komponencie strony trzeciej, donosi Reuters.

Rzecznik Euronextu napisał w przesłanym mailu, że „…problem, który napotkaliśmy wczoraj, nie był spowodowany problemem w zastrzeżonym kodzie Optiq (platformy firmy).