Europejski trybunał anulował zgodę na pomoc liniom KLM i TAP

Ryanair wygrał starcie o równe traktowanie linii lotniczych. Europejski Sąd Pierwszej instancji anulował zgodę Komisji Europejskiej na pomoc liniom KLM i TAP, informuje Reuters.

Trybunał z Luksemburga ogłosił w środę, że anuluje decyzje Komisji Europejskiej dotyczącej udzielenia przez państwa wsparcia holenderskim liniom KLM oraz portugalskim TAP wskazując jako powód „nieadekwatne uzasadnienie”. Trybunał poinformował jednocześnie, że anulowanie decyzji i zwrot pomocy państwu zostaną zawieszone w związku z oczekiwaniem na nowe decyzje Komisji Europejskiej.

To irlandzki Ryanair, największy budżetowy europejski przewoźnik lotniczy, zaskarżył decyzje Komisji Europejskiej o akceptacji wsparcia linii lotniczych przez państwa w czasie pandemii. Twierdził, że to niezgodne z unijnym prawem podkreślając iż podważa to również zasadę równego traktowania firm. W poniedziałek Ryanair ogłosił, że w ubiegłym roku zanotował z powodu pandemii rekordową stratę wysokości 815 mln EUR. W 2019 roku miał 1 mld EUR zysku. Spółka oczekuje, że w 2021 roku „wyjdzie na zero”.