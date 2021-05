Eurostar International, operator pasażerskiego połączenia kolejowego między Londynem i Paryżem, otrzyma wsparcie finansowe od rządu Francji, banków i akcjonariuszy.

Spółka dostanie 50 mln GBP kapitału od akcjonariuszy oraz 150 mln GBP w postaci gwarancji. Ponadto zrestrukturyzuje 50 mln GBP zadłużenia.

Eurostar, który stanął na krawędzi bankructwa po wprowadzeniu ograniczeń podróżowania z powodu pandemii, stopniowo będzie zwiększał ilość kursów pociągów do Paryża do dwóch dziennie od 27 maja. Od końca czerwca będą już trzy i więcej w miarę upływu lata. W normalnych czasach pociągi odjeżdżały co pół godziny w obu kierunkach.

W listopadzie ubiegłego roku władze Eurostar informowały, że spółka walczy o przetrwanie z powodu spadku popytu o 95 proc.