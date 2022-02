Fala upałów wywindowała 2021 r. na piąte miejsce w historii

2021 r. był piąty w historii pod względem wysokości średniej rocznej temperatury od początku prowadzenia zapisów w 1850 r. — wynika z danych Copernicus Climate Change Service (C3S), europejskiej służby monitorującej zmiany klimatu. Średnia temperatura wynosiła 1,1 do 1,2 st. C więcej niż temperatura sprzed epoki przemysłowej około 150 lat temu. Najgorętsze odnotowane dotychczas lata to 2020 i 2016. Ostatnie siedem lat były najgorętszymi siedmioma latami w historii.

Europa przeżyła upalne lato, a rekordy temperatury w zachodnich Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zostały pobite o kilka stopni. Wielkie pożary w lipcu i sierpniu zniszczyły niemal całe miasta i doprowadziły do śmierci setek ludzi.

— Wydarzenia te wyraźnie przypominają o potrzebie zmiany naszych sposobów postępowania, podjęcia zdecydowanych i skutecznych kroków w kierunku zrównoważonego społeczeństwa oraz pracy na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla — powiedział Carlo Buontempo, dyrektor C3S.

Na początku 2021 r. temperatura była stosunkowo niska w porównaniu z ostatnimi latami, ale średnia w czerwcu była co najmniej jedną z czterech najgorętszych w historii.

Fala upałów przeszła przez region Morza Śródziemnego w lipcu i sierpniu, szczególnie dotykając Grecję, Hiszpanię i Włochy. Na Sycylii odnotowano 48,8 st. C., co oznacza pobicie rekordu Europy o 0,8 st. C. Doszło do intensywnych pożarów lasów, zwłaszcza w Turcji, ale także w Grecji, Włoszech, Tunezji i Algierii. Wśród ekstremalnych zjawisk pogodowych w Europie służba wymienia także ogromne powodzie, które doprowadziły do zniszczeń w Niemczech, Belgii i Holandii.

Stężenie CO2 osiągnęło w zeszłym roku 414,3 części na milion, rosnąc w podobnym tempie jak w 2020 r. Wzrósł także poziom metanu w atmosferze, osiągając bezprecedensową wartość 1876 części na miliard. Tempo jego wzrostu również było wyższe niż w 2020 r. Oba wskaźniki były bardzo wysokie w porównaniu z danymi satelitarnymi z ostatnich dwóch dekad. Naukowcy twierdzą, że obniżenie poziomu metanu jest ważne, ponieważ ten gaz ma silniejsze działanie niż CO2, choć utrzymuje się znacznie krócej w ziemskiej atmosferze.

— Przyrosty mogą być niewielkie — ułamek stopnia, ale kierunek jazdy jest nieunikniony. Rytm, który wyznaczają, coraz bardziej wyznacza tempo całego naszego życia. Pomyślmy o pożarach i powodziach, które dotknęły tak wielu ludzi w 2021 r., a teraz spójrzmy raz jeszcze na to, co mówią nam dane: siedem najgorętszych lat, jakie kiedykolwiek zarejestrowano, to ostatnie siedem lat — skomentował Justin Rowlatt, redaktor zajmujący się zmianami klimatu w BBC.

Dane C3S pochodzą z konstelacji satelitów Sentinel, które monitorują Ziemię z orbity, a także z pomiarów wykonywanych na poziomie gruntu.