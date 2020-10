FAO: żywność droższa o 5 proc. niż rok temu

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) poinformowała o czwartym z rzędu wzroście cen żywności we wrześniu, o 2 proc. w ujęciu miesięcznym i o 5 proc. w ujęciu rocznym, informuje Reuters.

Indeks cen żywności FAO, pokazujący miesięczną zmianę ceny koszyka produktów zbożowych, nabiałowych, mięsa, cukru i tłuszczów roślinnych, wzrósł we wrześniu do 97,9 ze skorygowanych w dół 95,9 w sierpniu. Indeks cen produktów zbożowych wzrósł we wrześniu o 5,1 proc. w porównaniu z sierpniem i aż o 13,6 proc. w ujęciu rocznym. Indeks oleju roślinnego wzrósł o 6 proc. w porównaniu z sierpniem. Indeks nabiału prawie się nie zmienił, a cukru spadł o 2,6 proc. w porównaniu z sierpniem. Indeks cen mięsa spadł o 0,9 proc. w porównaniu z sierpniem i aż o 9,4 proc. w ujęciu rocznym. Wiązane jest to ze spadkiem cen spowodowanym przez wstrzymanie przez Chiny importu wieprzowiny z Niemiec po wykryciu ASF w tym kraju.