Fed w Nowym Jorku: dalsza poprawa w globalnych łańcuchach dostaw

Fed w Nowym Jorku ogłosił we wtorek, że Global Supply Chain Pressure Index wynosił minus 1,71 w maju. W kwietniu, po korekcie, było to minus 1,35. Raport wskazuje, że presja w łańcuchach dostaw była poniżej średniej we wszystkich regionach świata uwzględnianych przez indeks.

fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że Global Supply Chain Pressure Index osiągnął szczyt w grudniu 2021 roku, kiedy doszedł do 4,31. Od tego czasu spada. W lutym zaczął być ujemny, co oznaczało, że presja w łańcuchach dostaw zeszła poniżej średniej.

Fed w Nowym Jorku przypisuje słabniecie presji w łańcuchach dostaw w maju słabnącemu wpływowi zaległości dostaw z Wielkiej Brytanii oraz skróconemu czasowi dostaw z Tajwanu. Strefa euro miała natomiast negatywny wpływ na indeks z powodu zaległości i wydłużającego się czasu dostaw.