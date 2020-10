Rezerwa Federalna ogłosiła w piątek zmiany w programie pożyczek dla małych i średnich firm, informuje Reuters.

Fed zdecydował o obniżeniu kwot dostępnych pożyczek, a także zmienił towarzyszące opłaty. Ma to zwiększyć dostępność do programu MSLP, który nie zdobył wielkiej popularności od uruchomienia latem.

Fed ogłosił, że obniżył minimalną kwotę pożyczki w ramach MSLP z 250 tys. USD do 100 tys. USD. Zdecydował także do obniżenia opłat, aby zachęcić do udzielania pożyczek na niższe kwoty.

Fed poinformował w piątek, że udzielił dotychczas 400 pożyczek w ramach programu MSLP na łączną kwotę 3,7 mld USD. To niewiele. Program dysponuje kwotą 600 mld USD.