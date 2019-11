Ferrari zaktualizował koncepcję la dolce vita

Słynny włoski producent sportowych samochodów ma nową propozycję dla osób, które chcą oddać się lekkiemu, miejskiemu życiu

Ferrari roma nie jest rodzinnym autem na weekendowe wypady z dziećmi, ale jeśli ktoś chce w dobrym stylu podjechać do ulubionej kawiarni albo podwieźć kogoś z bagażem z lotniska, to doskonały wybór. Roma oprócz dwóch foteli z przodu ma także dwa niewielkie siedzenia z tyłu. Jest więc bardziej pakowna od typowego ferrari. Poza tym widzimy wszystko to, za co najbardziej kochamy auta produkowane przez Ferrari. Smukła linia karoserii, oryginalny sportowy styl, jedyne w swoim rodzaju „spojrzenie”, czyli kształt reflektorów świadczący o tym, że mamy do czynienia z prawdziwym bolidem wrzuconym na publiczną drogę. Roma nie wygląda jak wiele innych superaut, którymi równie dobrze można byłoby pojechać na tor Le Mans i tam pościgać się ze stałymi bywalcami. To zgrabne i powabne auto. Nie pręży muskułów, ale pasuje do stroju indywidualisty kochającego życie. Taki był zresztą zamysł projektantów.