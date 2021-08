Financial Conduct Authority ostrzega brytyjskich ubezpieczycieli

Brytyjscy ubezpieczyciele, którzy nie są gotowi do wdrożenia surowszych zasad "value for money" dotyczących polis samochodowych i domowych, mogą stanąć w obliczu działań dyscyplinarnych, poinformował Financial Conduct Authority (FCA).

Adam Derewecki/Pixabay

W maju FCA informował, że część klientów nadal nie otrzymuje odpowiednich pieniędzy od brytyjskich ubezpieczycieli. W liczbach oznacza to, że 6 mln posiadaczy polis zaoszczędziłoby 1,2 mld GBP (1,65 mld USD), gdyby płacili średnią, a nie zawyżoną cenę wciąż dyktowaną przez firmy. W październiku Financial Conduct Authority wprowadził zaostrzone zasady, które miały zapewnić, że osoby odnawiające polisy mieszkaniowe i komunikacyjne nie będą płaciły więcej niż nowi klienci. Uproszczono również możliwość zaprzestania automatycznego odnawiania polis. – Wiemy, że niektóre firmy robią to, co należy, ale biorąc pod uwagę, że termin wdrożenia naszych ulepszonych zasad upływa za niecałe dwa miesiące, niepokojące jest to, że niektóre firmy mogą nie być gotowe – powiedział w oświadczeniu Sheldon Mills, dyrektor wykonawczy FCA ds. nadzoru, polityki i konkurencji.