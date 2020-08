Czysta3.VC i The Heart zainwestowały w Trusted Software Services, specjalistę od rozwiązań płatniczych.

Fundusze Venture Capital Czysta3.VC i The Heart, którywspólnie z Mastercardem założył „fabrykę” start-upów tworzących technologie dla korporacji, m.in. banków, zainwestowały wspólnie w Trusted Software Services (TSS). To fintech wyspecjalizowany w tworzeniu systemów do płatności bezgotówkowych.