Należąca do Elona Muska The Borring Company uzyskała od hrabstwa Clark, w którym leży Las Vegas, zgodę na rozbudowę sieci podziemnych tuneli Vegas Loop. Umowa zakłada, że lokalne władze będą otrzymywać od firmy prowizję w wysokości 0,5 proc. od pierwszych 17,5 mln przychodów i 5 proc. od nadwyżki.

Pierwsze podziemne tunele Vegas Loop zostały otwarte kilka miesięcy temu. Ich aktualna długość wynosi 0,8 mili (ok. 1,3 km). W ramach nowej umowy firma Elona Muska dostała zezwolenie na rozbudowę sieci do 29 mil (ok. 46,4 km), co ma pozwolić na odciążenie dróg naziemnych.

W środku ma powstać 51 stacji prowadzących do poszczególnych hoteli lub kasyn. Firma Elona Muska zadeklarowała, że pokryje koszty budowy tuneli, jednak poszczególne przystanki mają zostać sfinansowane przez zainteresowane podmioty.

Przejazd pętlą będzie kosztować od 5 do 20 USD w zależności od pokonywanej odległości. Hrabstwo Clark zagwarantowało sobie prawo do uzyskiwania prowizji na poziomie 0,5 proc. od przychodów do 17,5 mln USD i 5 proc. powyżej tej kwoty.

Przewozy w tunelach będą odbywały się pojazdami Tesli prowadzonymi przez kierowców. Docelowo do obsługi pasażerów mają być używane samochody autonomiczne.