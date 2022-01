Firma New Oriental zwolniła 60 tys. pracowników

Przed wprowadzeniem nowych przepisów, New Oriental zatrudniał 105 200 pracowników, w tym 54 200 nauczycieli. W zeszłym roku chińskie władze zakazały komercyjnych korepetycji z przedmiotów objętych programem szkolnym, starając się zmniejszyć presję na dzieci. Doprowadziło to do fali zamknięć szkół i zwolnień w całym prywatnym sektorze edukacji.

New Oriental, którego wartość rynkowa zmalała o 90 proc. od czasu ogłoszenia przepisów, próbuje przestawić swoją działalność na inne sektory, na które przepisy nie mają wpływu. Chodzi między innymi o większe zaangażowanie w zajęcia z tańca i rysunku oraz korepetycje z języka chińskiego dla obcokrajowców na rynkach zamorskich.

Po wprowadzeniu przepisów firma odnotowała 80-proc. spadek przychodów. Decyzje Pekinu zmusiły New Oriental do zwolnienia 60 tys. pracowników.