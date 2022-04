Firma Novartis odnotowała wzrost przychodów kwartalnych

Kwartalny podstawowy dochód operacyjny szwajcarskiego producenta leków wzrósł do 4,08 mld USD. Do wyższych przychodów Novartisu w znacznym stopniu przyczyniła się produkująca leki generyczne spółka Sandoz. Jej sprzedaż w I kw. bieżącego roku wzrosła aż o 21 proc. do 538 mln USD.

– Wciąż badamy rynek starając się jak najlepiej dopasowywać do bieżącego zapotrzebowania – podsumował wyniki dyrektor generalny, Vas Narasimhan. Dodał on, że w celu dalszego zwiększania zysków ,,Novartis połączy jednostki farmaceutyczną i onkologiczną, co przyniesie oszczędności rzędu 1 mld USD do 2024 roku’’.