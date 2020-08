Francja może zwiększyć produkcję wina

Francuskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że dzięki dobrej pogodzie zbiory winogron w tym roku mogą zacząć się wcześniej, a produkcja francuskiego wina prawdopodobnie wzrośnie, donosi Reuters.

W opublikowanym raporcie z prognozami na 2020 rok francuskie Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że w tym roku produkcja wina wzrośnie o 6-8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem do 44,7-45,7 mln hektolitrów. Byłaby trochę wyższa od średniej z poprzednich pięciu lat. Ministerstwo zastrzegło, że na przeszkodzie do realizacji prognozy może stanąć coraz większa we Francji susza.