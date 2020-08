Francuski gigant zainwestuje w Betamed

Grupa Air Liquide zamierza kupić akcje lidera polskiego rynku opieki długoterminowej w domach, mającego pod opieką ponad 5 tys. pacjentów.

„Jeśli ktoś zaproponuje ofertę nie do odrzucenia, dzięki której Betamed dalej będzie intensywnie się rozwijał, z pewnością ją rozważę” — mówiła kilka lat temu w rozmowie z „PB” Beata Drzazga, twórczyni i szefowa grupy Betamed, która stworzyła największą w kraju sieć opieki długoterminowej. Wygląda na to, że taka oferta właśnie się pojawiła na stole. Do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie przejęcia Betamedu przez spółkę Air Liquide Polska, wchodzącą w skład dużej francuskiej grupy.