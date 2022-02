Fundusz private equity zainwestuje 200 mln NZD w All Blacks

Początkowo fundusz zainwestuje 200 mln NZD (133,6 mln USD) w 8,58 proc. udziałów. Wycenia to NZR CommercialCo, spółkę zarządzającą komercyjnymi prawami All Blacks i innych nowozelandzkich związków rugby, na 3,5 mld NZD.

Transakcja została uzgodniona po wielu miesiącach negocjacji. Zawodnicy początkowo nie zgadzali się na jej zawarcie. Ostatecznie ich związek przyjął oferowane warunki. Chodziło przede wszystkim o zapewnienie, że będzie miał nadal pełną kontrolę nad nowozelandzkim rugby jak i jego komercyjną strategią.

To kolejna inwestycja Silver Lake w sport. BBC przypomina, że fundusz ma m.in. 10 proc. City Football Group Limited, właścicielu udziałów w szeregu klubów piłkarskich na świecie, w tym w Manchesterze City. Silver Lake zainwestował również w drużynę koszykówki New York Knicks oraz drużynę hokejową New York Rangers.