Fundusze akcyjne w końcu przyciągnęły nowe środki

W tygodniu licznym do 23 marca, globalne fundusze akcyjne pozyskały łącznie 19,66 mld USD netto, co jest największym napływem środków od tygodnia zakończonego 9 lutego, wynika z zaprezentowanych w piątek danych przez firmę Refinitiv Lipper. Przełamało to serie trzech z rzędu odpływów środków.

Wzrost zainteresowania inwestorów akcjami jest pokłosiem wzrostów na giełdzie. W zeszłym tygodniu światowy indeks giełdowy MSCI zyskał aż 5,7 proc. odbijając po okresie poważnych obaw związanych z inflacją i sytuacją geopolityczną, w tym wojną w Ukrainie.

Najwięcej kapitału, jak to najczęściej bywa trafiło do amerykańskich funduszy, które skusiły środki o wartości 13,88 mld USD. W tym samym czasie do konkurentów z Europy napłynęło 4,14 mld USD, zaś z Azji 1,19 mld USD.

W dalszym ciągu fatalną passę notują fundusze obligacji. Odpływ środków trwa już od jedenastu tygodni. Co prawda znacznie wyhamował do najniższego poziomu w tym okresie, tym razem było to 1,7 mld USD.

Inwestorzy sprzedawali również udziały globalnych funduszy rynku pieniężnego przez drugi tydzień z rzędu, wycofali się z funduszy o wartości 19,38 mld USD.

Po raz dziesiąty z rzędu na plusie były fundusze towarowe, do których trafiło 1,92 mld USD netto.