Dwa fundusze ETF gwiazdy Wall Street Cathie Wood znów sprzedawały akcje Tesli. Łącznie w tym miesiącu pozbyły się już papierów za 266 mln USD.

ARK Innovation i ARK Next Generation Internet sprzedały w środę ponad 81,6 tys. akcji Tesli. Po kursie zamknięcia pakiet miał wartość ok. 62 mln USD. Od początku września fundusze sprzedały już ponad 350 tys. akcji producenta aut elektrycznych. Mimo to akcje Tesli stanowią największą część ich aktywów.