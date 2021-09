Fundusze przyspieszyły w mieszkaniach na wynajem

Szybki rozwój sektora PRS może budzić pewien niepokój, że oto pojawia się kolejny, bardzo poważny konkurent dla osób kupujących mieszkania od deweloperów, co oznacza mniejszą dostępność lub wzrost cen lub obie te sytuacje jednocześnie.

Tak gwałtowny wzrost wciąż jednak nie nadąża za przyrostem liczby osób rozliczających najem jako osoby fizyczne, w ryczałcie i na zasadach ogólnych. W 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego było prawie o 80 tys. podatników więcej. Rok wcześniej przybyło ponad ich 60 tys. Najem instytucjonalny może być konkurencją w sensie zmiany oczekiwań najemców co do jakości obsługi, ale raczej jeszcze przez kilka lat nie będzie znaczącą konkurencją, jeśli chodzi o zakres oferty.

W najmie instytucjonalnym preferowane są umowy na dłużej — rok to minimalny czas, przy kilkuletnich umowach możliwe są nieco niższe czynsze najmu. Fundusze i wprowadzane procedury zmieniają też postrzeganie najmu mieszkań: to już nie jest szara strefa gospodarki, z umowami ustnymi i brakiem przewidywalności, ale bardzo poważne instytucje, sprawdzanie wypłacalności najemcy, procedury i piękne strony internetowe. Standard mieszkań na wynajem na rynku podnosił się od lat — wprowadzano wiele mieszkań kupowanych od deweloperów jako inwestycyjne, właściciele przekonali się do remontowania swoich lokali, żeby zachęcić najemców i móc oczekiwać wyższych czynszów. Tutaj PRS raczej nie zmieni zbyt wiele, nadal jednak nie wiadomo, jak najemcy będą reagować na ofertę mieszkań bez mebli — to może też być większa rewolucja w polskich warunkach.

Nadal część najemców będzie preferować mniej oficjalne umowy na rynku detalicznym, część będzie oczekiwać podobnych standardów i formalizacji na rynku detalicznym, w szczególności od profesjonalnych firm zarządzających najmem dla prywatnych właścicieli. Tutaj możliwa jest większa standaryzacja i dalszy rozrost tych usługodawców, czyli generalnie postępująca profesjonalizacja rynku najmu.