Akcje Zooplus drożały we wtorek nawet o 20 proc. po wiadomości, że kolejny fundusz jest zainteresowany przejęciem internetowego sklepu z artykułami dla zwierząt domowych.

Niespełna miesiąc temu poinformowano, że władze Zooplus zaakceptowały ofertę przejęcia za 3 mld EUR złożoną przez amerykański fundusz Hellman & Friedman. Dawało to wówczas 40 proc. premii akcjonariuszom niemieckiej spółki.

We wtorek Zooplus poinformował, że inny amerykański fundusz, nowojorski KKR & Co. rozmawia ze spółką w sprawie potencjalnego przejęcia. W ubiegłym tygodniu pojawiły się również doniesienia o rozmowach Zooplus ze szwedzkim funduszem EQT. Niemiecka spółka poinformowała we wtorek, że oba fundusze przedstawiły jej „wiarygodne” propozycje finansowe i strategiczne. Zastrzegła, że nie ma wciąż pewności, czy rozmowy doprowadzą do oferty.