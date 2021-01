Po piątkowym spadku funt brytyjski zaczął zyskiwać na wartości. Ma to związek między innymi z brytyjską kampanią szczepionkową przeciwko COVID-19.

Początek tygodnia przyniósł wzrost wartości funta. Inwestorzy wrócili do ryzykownych aktywów po informacji o planowanym przez Joe Bidena programie pomocy finansowej dla konsumentów i firm o wartości 1,9 bln USD. W weekend wsparcie funtowi zapewniła również brytyjska kampania szczepionkowa przeciwko COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało już 5,9 mln osób.

Funt brytyjski Fot. stux/Pixabay

Kurs wzrósł o 0,1 proc. w stosunku do EUR osiągając 88,87 pensów. Jest to poziom niedaleki od 8-miesięcznego maksimum, które wynosi 88,30 pensów. Po godzinie 11:00 uzyskał 1,3677 USD, co oznacza również aprecjację po piątkowym spadku do 1,3636 USD.

Dane świadczą o tym, że piątkowe osłabienie funta było spowodowane nowym lockdownem w Wielkiej Brytanii, który już doprowadził do największego spadku aktywności biznesowej od maja 2020 r.