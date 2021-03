Gap rozważa sprzedaż biznesu w Chinach

Amerykańska sieć odzieżowa analizuje różne opcje przyszłości biznesu w Chinach, w tym jego sprzedaż, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Gap Inc. pracuje nad wyborem najlepszej opcji z Morgan Stanley. Według źródeł Bloomberga, zwrócił się do potencjalnych nabywców aby sprawdzić ich zainteresowanie. Informatorzy agencji podkreślają, że to wczesny etap analizy i spółka może nie decydować się na sprzedaż biznesu w Chinach. Weszła na ten rynek w 2010 roku. Oprócz sklepów sprzedaje tam odzież także przez Tmall, platformę internetową Alibaby.