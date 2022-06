Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena gazu ziemnego rośnie dwucyfrowo w czwartek rano w Europie po doniesieniach o pożarze w kluczowym terminalu eksportowym LNG w USA.

Jak informowaliśmy wcześniej, w terminalu Freeport LNG w Teksasie doszło do wybuchu i pożaru. Z powodu zniszczeń nie będzie on działać przez co najmniej trzy tygodnie. Przez Freeport LNG przechodziło 20 proc. gazu eksportowanego przez USA, którego zdecydowana większość trafiała w ostatnim czasie do Europy.