Wygasanie październikowych opcji przyczyniło się do ustanowienia przez cenę gazu ziemnego w USA nowego siedmioletniego maksimum.

Gaz ziemny z październikowych kontraktów drożeje w poniedziałek o 7,7 proc. do 5,539 USD za 1 mln BTU. Tak drogi nie był od lutego 2014 roku. Oprócz rosnącego na świecie popytu za zwyżką ceny stoi także wygaśnięcie we wtorek opcji na gaz, co skłania część inwestorów do zamykania pozycji na spadek jego ceny.