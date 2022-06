Gliński: CPK i KDP cywilizacyjnie zmienią Polskę

W ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego zaprezentowano wariant inwestorski Kolei Dużych Prędkości z Warszawy przez CPK do Łodzi. CPK i KDP cywilizacyjnie zmienią Polskę - powiedział we wtorek podczas prezentacji na Dworcu Fabrycznym w Łodzi wicepremier Piotr Gliński.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny, po roku od rozpoczęcia prac, ujawniła we wtorek wariant inwestorski linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Prezentacja KDP z Łodzi przez m.in. Brzeziny i okolice Bolimowa do CPK i dalej do stolicy odbyła się na Dworcu Fabrycznym w Łodzi.

Piotr Gliński, fot. Marek Wiśniewski Odcinek KDK będzie miał 140 km i ma skrócić czas dojazdu z Łodzi do Warszawy z 1,5 godziny do 45 minut. Podróż z Łodzi do CPK ma trwać pół godziny, a ze stolicy do CPK - 15 minut. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas prezentacji na Dworcu Fabrycznym podkreślił, że rozbudowa kolei w okolicach Łodzi ma duże znaczenie dla strategicznych inwestycji w kraju. "Centralny Port Komunikacyjny i Kolei Dużych Prędkości cywilizacyjnie zmienią Polskę, pozwolą na rozwój całego kraju, także na rozwój lokalny" - zwrócił uwagę wicepremier. "Linie kolejowe, te nowoczesne, są najbardziej ekologicznymi i ekonomicznymi środkami transportu" - zaznaczył. Szef MKiDN podziękował przygotowującym projekty CPK i KDP. "To jest coś, co przeniesie Polskę w XXI a może i nawet w XXII wiek" - mówił. "Głównym filarem inwestycji CPK będą przedsięwzięcia kolejowe" - zapewnił wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. Obecnie oprócz budowy kolei podziemnej w Łodzi trwają prace projektowe przy 4-kilometrowym tunelu dalekobieżnym w tym mieście, który ma być dostosowany do KDP. Początek budowy to 2023 rok, a ukończenie planowane jest w 2027 r. "W tym samym roku rozpocznie też funkcjonowanie CPK" - powiedział we wtorek PAP prezes spółki Mikołaj Wild. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3000 ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (

