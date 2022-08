Globalny indeks obligacji blisko „rynku niedźwiedzia”

Indeks Bloomberg Global Aggregate, pokazujący całkowity zwrot z obligacji skarbowych i korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, jest o mniej niż 1 pkt. procentowy od spadku o 20 proc. poniżej ostatniego szczytu ze stycznia 2021 roku. Do „rynku niedźwiedzia” przybliżyła go wyprzedaż długu wywołana „jastrzębią” wypowiedzią szefa Fed podczas konferencji w Jackson Hole.

- Wystąpienie Powella w piątek zmieniła oczekiwania – powiedziała Bloombergowi Pauline Chrystal, zarządzająca portfelem w Kapstream Capital w Sydney.

Jej zdaniem, rynek uwzględnił w cenach zbyt wczesną obniżkę stóp.

Rentowności najbardziej wrażliwych na zmiany polityki monetarnej obligacji 2-letnich Wielkiej Brytanii i Niemiec zmierzają do zakończenia miesiąca największym wzrostem w historii w związku z rosnącym przekonaniem o kolejnych podwyżkach stóp Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego w związku z utrzymującą się wysoką inflacją. We wtorek poinformowano, że w sierpniu w Niemczech inflacja wróciła do najwyższego poziomu od 49 lat po tym jak słabła w czerwcu i lipcu.

Bloomberg zwraca uwagę, że otoczenie dla inwestorów jest obecnie szczególnie trudne, bo obligacje i akcje tanieją jednocześnie w tym roku. Globalny indeks rynku akcji MSCI stracił jak dotąd 16 proc. w tym roku.