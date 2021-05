Główny ekonomista - czy to zawód dla Ciebie?

Jeśli kończysz studia i myślisz o karierze analityka, ekonomisty i głównego ekonomisty, to nie może Cię zabraknąć na spotkaniu online 14 maja o godz. 16.00

W każdej instytucji finansowej dostarczającej innym podmiotom na rynku prognoz musi znaleźć się osoba o wysokich kompetencjach, która będzie ponosić odpowiedzialność za publikowane wyniki. Takimi ekspertami są główni ekonomiści

Kim zatem są główni ekonomiści i czy naprawdę jest to zawód dla wybranych? Jak poprowadzić ścieżkę kariery, żeby zostać głównym ekonomistą? O tym porozmawiamy na spotkaniu z cyklu Build Up Your Future organizowanym przez Samorząd Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, którego gośćmi będą Ignacy Morawski, główny ekonomista „Pulsu Biznesu”, dyrektor centrum analitycznego SpotData, który znalazł się w gronie dziesięciu najchętniej słuchanych przez biznes ekonomistów w Polsce według rankingu "Kogo słucha polski biznes?” oraz Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.

14 maja o godzinie 16.00 nasi goście odsłonią nieco kulisy wykonywanego przez siebie zawodu, a po spotkaniu będziecie mogli zadać im pytania.

Podczas spotkania dowiecie się między innymi:

Główny ekonomista to zawód dla ludzi, którzy czują się jak ryba w wodzie zarówno w tabelkach excela, jak również przed kamerami. Nierzadko to on pełni rolę frontmana banku czy innej instytucji i jest dużo bardziej rozpoznawalny niż jej prezes. Jakie kompetencje zawodowe, intelektualne i społeczne, czyli także umiejętności (twarde i miękkie) powinien mieć absolwent uczelni, jeśli marzy o karierze ekonomisty / głównego ekonomisty?

Oceny i prognozy ekonomiczne muszą być zawsze poparte liczbami lub wynikami badań. Do tego właśnie niezbędna jest umiejętność pracy z danymi. Oprócz tego, że trzeba je zebrać, to jeszcze krytycznie ocenić ich wiarygodność. Skąd zatem zbierać dane i jak można określić ich wiarygodność?

W pracy głównego ekonomisty (i analityka w ogóle) nie ma rzeczy pewnych. Musi kreślić różne scenariusze rozwoju sytuacji, identyfikować ryzyka i próbować oceniać, na ile są one poważne. Jakim arsenałem narzędzi musi się posługiwać główny ekonomista, aby robić to skutecznie?

Globalna pandemia COVID-19 zweryfikowała większość długoterminowych scenariuszy kreślonych przez głównych ekonomistów. Czy po ogromnych zmianach i rozchwianiu rynków, jakie przyniósł ro 2020, można jeszcze dzisiaj oceniać stan gospodarki, budować scenariusze i prognozować na podstawie danych, czy główni ekonomiści powinni się opierać bardziej na intuicji?

Jeśli właśnie kończysz studia i na poważnie myślisz o zostaniu analitykiem, ekonomistą, a docelowo - głównym ekonomistą, to podczas spotkania zaproszeni goście podpowiedzą Ci, jakie dodatkowe studia, programy edukacyjne czy szkolenia warto zrobić, aby stać się wziętym ekonomistą kojarzonym z bankowością? Jakie stanowiska, wynagrodzenia oraz programy motywacyjne oferuje młodym ekonomistom sektor bankowy? Co zrobić, żeby odbyć staż w banku? I gdzie poza sektorem bankowym są jeszcze zatrudniani główni ekonomiści?

Spotkanie z głównymi ekonomistami “Pulsu Biznesu” i Banku Gospodarstwa Krajowego jest organizowane w ramach projektu Build Up Up Your Future. Tegoroczny cykl spotkań Business Week odbędzie się w dniach 10-17 maja, więcej informacji można znaleźć >>TUTAJ<<.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona, rejestracja na wydarzenia jest dostępna >>TUTAJ<<

Harmonogram Business Week | Build Up Your Future:

📅 10.05 17:00 | Google Cloud | Warsztaty Google Cloud Platform - jakie możliwości stwarza chmura i jak nauczyć się ją wykorzystywać?

📅 12.05 17:00 | Fundacja GPW | ABC Inwestowania

📅 13.05 18:30 | Credit Suisse | Warsztaty Projection Models in Stress Testing / Modele prognostyczne w stress testach

📅 14.05 16:00 | Puls Biznesu i BGK | Główny ekonomista - czy to zawód dla Ciebie?

📅 17.05 17:00 | Google Cloud | Warsztaty Google Cloud Platform - jak analizować Big Data?

Cykl wydarzeń organizowany jest przez Samorząd Studentów WNE UW