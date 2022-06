GM uruchomi produkcję Chevroleta Trackera w Argentynie

Zgodnie z informacjami podanymi przez GM oraz argentyński rząd, w czwartek doszło do spotkania wiceprezesa koncernu Shilpana Amina z prezydentem Argentyny Alberto Fernandezem. Jego tematem było omówienie planów produkcyjnych.

– Celem General Motors jest budowa i eksport Chevroleta Truckera do innych krajów Ameryki Łacińskiej, głównie do Brazylii i Kolumbii – powiedział rzecznik argentyńskiego rządu. Dodał on, że ,,dzisiejsze spotkanie było dobrą okazją do przedstawienia postępów w realizacji tego planu’’.

GM jest jedną z 12 firm budujących samochody w Argentynie. W maju produkcja aut w trzeciej co do wielkości gospodarce Ameryki Południowej wzrosła o 33 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym samym czasie eksport wzrósł o 34 proc.