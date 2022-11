Goldman Sachs oczekuje niższych zysków spółek

Michael Nagle/Bloomberg

Amerykański bank szacuje, że marże pójdą zdecydowanie w dół. Prognozują, że marże podmiotów z indeksu S&P 500 z wyłączeniem energii skurczą się o 86 pb w 2022 r., o 50 pb w 2023 r. i powrócą w 2024 r. do pułapu sprzed pandemii w 2019 r. na poziomie 11,3 proc. Oczekują obecnie, że zarobki pozostaną na niezmienionym poziomie w 2023 r. w porównaniu do 3 proc. wzrostu wcześniej.

Stratedzy Goldmana obniżyli prognozowane zarobki na ten rok do 224-226 USD z 226 USD, w przyszłym do 224 USD z 224-232 USD, a na 2024 do 237 z 243 USD.

Korekta zakłada roczny wzrost o odpowiednio 7, 0 i 5 proc. dla kluczowego wskaźnika.

Goldman podtrzymał za to cele dla wyceny indeksu S&P500 na koniec roku 2022 na poziomie 3600 pkt i rok później na pułapie 4000 pkt. Oznacza to, że do końca tego roku wskaźnik ma spaść o 4,5% i zyskać 6,1% na koniec 2023 r. w stosunku do piątkowego zamknięcia.