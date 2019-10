W Warszawie startuje Google for Startups Accelerator, którego pierwsza edycja jest skierowana do firm z sektora gamingowego z całej Europy. W programie weźmie udział 10 startupów z sześciu krajów. W tym cztery polskie firmy: T-Bull, Ahoy Games, Chess & Checkers Games i Reality Games.

Inicjatywa Google for Startups Accelerator będzie częścią europejskiej sieci akceleratorów Google. Kolejne mają ruszyć w Maladze i Tel Avivie.

Google for Startups Accelerator to kilkumiesięczny program dla zaawansowanych startupów, który ma pomóc im w szybkim rozwoju i globalnej ekspansji. Pierwsza edycja warszawskiego akceleratora Google jest skierowana do firm z branży gamingowej z całej Europy. Projekt rozpoczyna się tygodniowymi warsztatami z 30 mentorami z całego świata. Przez kolejne miesiące wybrane firmy będą w warszawskim Campusie Google for Startups szkolić się m.in. z wykorzystania technologii i produktów wspierających rozwój biznesu gamingowego, a także rozwijać swoje umiejętności zarządcze i sposoby rozbudowywania zespołu firmy. Całość zakończy się w połowie przyszłego roku podczas Demo Day - spotkania z potencjalnymi inwestorami.

W pierwszej edycji akceleratora poza polskimi firmami wezmą udział: fińska BON Games, highCore Games z Białorusi, słowackie studio PowerPlay Studio, Synctuition z Estonii, Two Desperados i Webelinx z Serbi.

Oprócz uruchomienia akceleratora gamingowego, Google for Startups podsumowywał też efekty programu Residency - którego ostatnio edycja również skierowana była do firm z obszaru mobile gaming. Dwanaście startupów które na sześć miesięcy przeniosły swoje siedziby do Campusu Google for Startups w Warszawie może na koniec programu pochwalić się poprawa wyników. Firmy objęte wsparciem uzyskały ponad 60 proc. wzrostu przychodów, zwiększyły liczbę ściągnięć swoich aplikacji o 22 miliony, a także zanotowały wzrost zysków z reklam o 6 mln zł.